Hanno Pevkur valmistub poliitikast lahkuma

Täna teatas riigikogulane Hanno Pevkur, et kandideerib Euroopa võrkpalliliidu presidendi ametikohale. „Lihtne ja aus vastus on see, et olla nii Euroopa Võrkpalliliidu president ja jätkata tööd Riigikogus, pole võimalik. Euroopa Võrkpalliliidu presidendi töö eeldab 100% pühandumist,” ütleb Pevkur.

Seni on ta Euroopa võrkpalliliidu asepresidendina suutnud tegeleda korraga tööga riigikogus ja erakonnas ning organisatsiooni esindamisega, kuid liidu presidendi ametikoht nõuaks poliitikult enda sõnul kogu energiat ja pühendumist. Reformierakonnale Pevkuri otsus üllatusena ei tule. Pevkuri sõnul on ta seda partei juhi ja riigikogu fraktsiooniga arutanud.

„Kui valimistel läheb hästi, tuleb poliitikast paus teha,” ütleb Pevkur. Samas tõdeb ta, et ei otsinud võimalust poliitikast väljuda, vaid mitmed alaliidud üle Euroopa pöördusid tema poole palvega kandideerida. „Kampaania saab olema raske ning tulemus selgub 19. juunil, Moskvas,” selgitab Pevkur.

Hanno Pevkur on olnud Eesti justiits-, sise-, ja sotsiaalminister.