Hanno Pevkur: küsimus ei ole ammu enam Marti Kuusikus, vaid Eesti rahvas ja riigis, keda ta esindama tahab hakata

Paet: väliskaubandusminister, kes on kriminaaluurimise all, ei saa oma tööd teha

Euroopa Parlamendi liige, samuti Reformierakonda kuuluv Urmas Paet märkis, et peaminister ja uus valitsus on unustanud, et Eesti ei ole suletud keskkonnas, vaid on osa maailmast ja rahvusvahelisest elust.

"Iga Eesti valitsuse liige peab maksimaalselt panustama ka Eesti rahvusvaheliste positsioonide tugevdamisse ning Eesti ettevõtjate toetamisele rahvusvahelises keskkonnas. Seda enam on see väliskaubandusministri roll. Praeguses olukorras, kus vastne väliskaubandusminister on kriminaaluurimise all, ei saa ta oma tööd teha. Halvemal juhul on see isegi negatiivse tulemiga. Milline teine riik või rahvusvaheline ettevõte saab sellise uurimise all olevat ministrit tõsiselt võtta? Millist tuge saab see minister Eesti ettevõtetele rahvusvaheliselt anda?" küsis Paet.

"Seega oluline, mida peaminister peab selles olukorras silmas pidama, on Eesti rahvusvaheline kuvand ning väliskaubandusministri võimalus oma tööd sisuliselt teha. Seda aga ei ole," leidis Paet.