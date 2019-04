Hanno Pevkur: küsimus ei ole ammu enam Marti Kuusikus, vaid Eesti rahvas ja riigis, keda ta esindama tahab hakata

"Ei ole tarvis detailides teada, mis toimus Marti Kuusiku kodus. Tänases teadmises pole see ka vajalik ja oleks isegi alandav. Alandav kõigile: tema niigi palju kannatanud perele, Eesti inimestele ja Eesti riigile tervikuna," kirjutas Pevkur sotsiaalmeedias.

"Me teame, et härra Kuusikul on tõsiseid probleeme. Kui ta loodab toimunut kinni mätsida, kasutades oma majanduslikku või muud mõju oma laste ema üle, siis ta eksib," leidis Pevkur.

Pevkuri hinnangul ei ole küsimus ammu enam Kuusikus, vaid Eesti rahvas ja riigis, keda ta esindama tahab hakata. "Oma eraelu toomisega rahvusvahelisele areenile alandab ta nii kogu riiki. Marti Kuusik, ole mees ja astu tagasi! Algaja poliitikuna võib ju arvata, et isikliku eluga seotud skandaal läheb mööda, aga isegi peaminister Jüri Ratas teab, et see nii ei ole. Pole õigust tuua Eesti mainet ohvriks oma isiklikele poliitambitsioonidele," sõnas Pevkur.

"Küsimus ei ole ka kriminaalmenetluses. Küsimus on riigi väärikuse säilitamises. Juriidika ei mängi rolli. Perevägivalla juhtumid on väga raskesti tõendatavad just ohvri hirmu või majandusliku sõltuvuse tõttu vägivallatsejast," lausus reformierakondlane.

"Mehena, abikaasana, isana, endise siseministrina ei ole mul võimalik aktsepteerida sügavaid kahtlusi selles, et keegi on oma abikaasa suhtes vägivaldne. Ma loodan Eesti politsei ja vaba ajakirjanduse võimekuse peale tirida kõik võikad teod päevavalgele," avaldas ta lootust.

"Eestit peab esindama plekitu ja kompetentne valitsus. Marti Kuusikul seal kohta pole. Ainuke võimalus praeguses olukorras on käituda nagu mees ja astuda tagasi!" leidis Pevkur.