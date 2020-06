Hanno Pevkur Helme sisejulgeoleku plaanidest: uusi ideid on vähe

Lugesin siseministri intervjuud ja sain aru, et päike ei ole teistpidi maailmas käima hakanud. Uusi ideid leidsin sealt vähe. Rääkisin oma ministriks oleku ajal korduvalt soovist vaadata julgeoleku valdkonda ühiselt. Ehk siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi valitsemisala võiks saada kahe peale riigieelarvest vähemalt 4%. Seega ei midagi uut siin päikese all.

Konkreetsemate plaanide kommentaariks võin kinnitada, et lennuvõimekuse arendamine on plaanis olnud pikalt ja eelkõige kolmnurgas siseministeerium, sotsiaalministeerium ja kaitseministeerium. Konkreetsemalt siseministeeriumi valitsemisalas on pikalt olnud teada vajadus ka suuremate kopterite järele. Seda nii eriüksuse kui päästeoperatsioonide vajadusi silmas pidades. Meditsiinilendudeks on Agustad piisavad, aga eriüksuse ja teatud tüüpi päästesündmusteks mitte. Ja lennupargi puhul ühe kopteri soetamine pole kahjuks lahendus, kuna kopterid vajavad regulaarset hooldust ja võib tulla ette plaaniväliseid ühetüübilisi koptereid peab olema minimaalselt kaks, parem kui kolm. Merevõimekus on samuti väga ammu kaardistatud ja PPA-l olemas selge arusaamine, mida juurde vaja.

Siseturvalisuse reserv ei ole ka kuidagi uus teema. Senini on peetud mõistlikuks teha koostööd kaitseliiduga ja pigem otsitud võimalusi abipolitseinike struktuuri võimestamiseks. Toimiv reserv eeldab ka väljaõppe ja püsiva täiendõppe süsteemi. Lihtsalt deklareerimine, et meil on kusagil 1000 meest, kellel puudub struktuur ja teadmine, mida vajadusel teha v kuhu minna, on pigem populismi kalduv avaldus.

Kokkuvõtvalt ei leidnud ma ministri väljaütlemistest midagi uut, küll pidevalt laual olevaid teemasid. Soovin ministrile edu teiste ministritega vaidlustes, sest nii nagu on siseministeeriumil suured plaanid, on suured plaanid ka teistes valdkondades. Piirid seab ent maksumaksja võimekus ja kui on lisaraha, tuleb alati langetada otsus, kas esimeses järjekorras suurendada puudega laste toetusi või osta kaks helikopterit.

Paari kuu pärast on näha, kumb oli edukam neis vaidlustes, kas Tanel Kiik või Mart Helme.