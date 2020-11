Hannes Võrno hakkas õpetajaks: ta annab Kohtla-Järve gümnaasiumis meediatunde

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles väljaandele, et Võrno on osalise koormusega ajakirjandus- ja meedia õppemooduli õpetaja. Samuti on tema ülesanne teha koos õpilastega telesaateid ja loovust arendavaid projekte.

Võrno on õppinud moekunstnikuks ja disaininud meestesärke.

Ta kuulus aastatel 2003–2011 Isamaa ja Res Publica Liitu ning oli Riigikogu X koosseisu liige, kuid peatas saadikuvolitused 2003. aastal.

Võrno oli aastatel 2011–2015 Eesti Kaitseväe Teavituskeskuse ülem. Teda on autasustatud kaitseministri ja NATO medalitega rahvusvahelisel sõjalisel missioonil osalemise eest. 2015. aastal pälvis Võrno Kaitseväe eeskujuliku teenistuse risti. Sõjaväeliselt auastmelt on Hannes Võrno kapten.

Kohtla-Järve gümnaasiumis on varem ajakirjandust õpetanud teisedki avalikkusele hästi tuntud telenäod: Ainar Ruussaaar ja Üllar Luup.