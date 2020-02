Hambakliinik otsustas Hiinast pärit patsiente mitte vastu võtta. Terviseamet otsust heaks ei kiida

Ta kinnitas, et Hiinast pärit inimesi ei ole tarvis karta – seda enam, et viiruse levik inimeselt inimesele on hetkel teadaolevate andmete põhjal piiratud ehk teisisõnu levib haigus piisknakkuse teel lähikontakti kaudu. "Loomulikult võib eraettevõte enda teenuse pakkumisel reegleid kehtestada, kuid terviseamet seda heaks kiita ei saa," sõnas Kadai.

Kliiniku peaarst Kristo Ivanov ütles, et terviseamet peaks küsima, mis on olulisem, kas teavitamine või inimeste teadmatuses hoidmine. "Teavitamisega kaasneb kahjuks mõnikord ka paanika ühiskonnas, aga vähemalt on teadlikul inimesel võimalus end kaitsta. Teadmatutel seda võimalust ei ole. Loodetavasti ka täna kujunenud paanikale, on inimesed just seetõttu paremini informeeritud, oskavad end kaitsta ning seetõttu on kannatanute hulk seetõttu väiksem," sõnas Ivanov.

Hambakliiniku Facebooki lehel on hulganisti kommentaare, kus inimesed selle otsuse üle hämmingut avaldavad, nimetades seda asjatuks paanika külvamiseks ning põhjendamatuks otsuseks.

"Emotsionaalset ülesköetud kommentaare pigem tuleb inimestelt, kes meiega ei ole kokku puutunud. Aga me ei mõista neid hukka, sest oluline on meeles pidada, et diskussioon võib ja peabki tekkima," ütles Ivanov.