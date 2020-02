Hambaarstide pöördumine: ketistumine ohustab kogu Eesti meditsiinisüsteemi, mitte ainult apteegiturgu

"Mõõdetakse eelkõige müügitulemusi, mitte niivõrd patsiendi heaolu. Näiteks hambaarstide puhul tähendaks selline huvide konflikt, et müügitulemuste huvides tõmmataks patsiendilt suust välja või parandataks terveid hambaid. See oleks absoluutselt talumatu, meditsiini esmane eesmärk on tagada üksnes patsiendi tervisemure lahendamine," pahandab hambaarstide liidu juht Piret Väli.