Hambaarstid nõuavad plaanilise hambaravi peatamist, avati hambaravi nõuandeliin

EHLi ettepanekul tuleks olemasolevat kõrge turvalisusega kaitsevarustust kasutada ainult esmaabi ja vältimatu hambaravi puhul. "Oleme saavutanud kokkulepped hambakliinikutega esmaabi ja vältimatu abi andmiseks kõigis Eesti maakondades, kuid kliinikutel napib isikukaitsevahendeid, kuna mitmed hambaravikliinikud on kaitsevahendeid abipalvete peale suunanud riigi tervishoiuasutustele," selgitas Väli.

EHL soovitab eriolukorra valitsuskomisjonil ajutiselt peatada hambaarstide plaaniline ravi vähemalt 2 nädalaks.

Üleriigiline hambaraviliin: 6776822

Unimedi hambakliinikud on avanud koostöös haigekassaga üleriigilise nõuandeliini numbriga 677 6822, et pakkuda esmast nõu ja tuge erinevate hambamurede korral. Telefonile vastavad hambaarstid, liin on avatud esmaspäevast reedeni 9.00–17.00 ning helistamine on kõikidele abivajajatele tasuta.

Unimedi pressiteate järgi on koroonaviiruse leviku piiramiseks plaaniline ravi peatatud paljudes hambakliinikutes üle Eesti - avatud on üksikud kliinikud, kus pakutakse vältimatut esmaabi. Suurema osa inimeste hambamured küll esmaabi ei vaja, kuid põhjustavad siiski ebamugavust või vaevusi. Seega vajavad inimesed kiiret nõu, kuidas end ise aidata ja professionaalset konsultatsiooni hindamaks, kas esmaabi on vajalik.

"Nõudlus nõuandeliini järele on selge, seda kinnitab ainuüksi meie kliinikute poole pöörduvate patsientide suur arv. Meie eesmärk on, et raskes situatsioonis ei jääks ükski patsient ilma vajaliku nõu ja infota, sõltumata sellest, kas ta saab oma tavapärase arstiga ühendust või mitte," selgitas Unimed Ülemiste kliiniku ravijuht ja hambaarst dr Ehtel Sepp nõuandeliini vajalikkust.

Tegemist on telefonikonsultatsiooniga, kus hambaarst selgitab välja patsiendi mure ja annab suuniseid olukorra leevendamiseks. Näiteks apteegist sobivate vahendite soovitamine või puhastusvõtete õpetamine, vajadusel põletiku vastu retsepti kirjutamine. See on ka oluline kanal, et teha kindlaks väga ohtlikud ja esmaabi vajavad seisundid. Nii on võimalik inimesed kiiremas korras mõnda avatud esmaabikliinikusse suunata.

Unimed Järve kliiniku juht Katrin Tamsar tõdeb igapäevaselt kliinikusse jõudvaid küsimusi analüüsides, et teinekord on võimalik kergem mure lahendada ainult telefonikõnega. "Ilma füüsilise vastuvõtuta on võimalik palju ära teha ja ennetada edasisi murekohti. Vahel piisab ka arsti julgustavatest sõnadest ja professionaalsetest juhistest, kuidas inimene saab kodustes tingimustes end ise aidata."