Halloo, kas te olete kodus? Politsei on teinud 10 000 kontrollkõnet

Karantiinireeglite kontroll puudutab tuhandeid inimesi - üksnes välismaalt tulnuid ja seetõttu karantiini suunatud on 7000 inimest, lisaks nakatunud ja nendega koos elavad inimesed. Algselt, kui viirus polnud veel siseriigis laialdaselt levinud, kuid selle riiki sisse toomise risk oli kõrge, kohustusid kodus püsima Eestisse sisenenud inimesed. Eriolukorra juhi 28. märtsi korraldusega peavad rangelt kodus püsima ka nakatunud inimesed ja nendega koos elavad inimesed.

“Kui Lätis kontrollitakse kodus püsimise kohustust positsioneerimise abil, siis Eesti politsei sellist lahendust ei kasuta,” ütles Lääne prefektuuri operatiivstaabi juht Üllar Kütt.

Selleks, et veenduda, kas inimene ka päriselt kodus püsib, võtab politsei telefoni teel regulaarselt ühendust. Politseinikud helistavad ja küsivad, kus inimene on ja kuidas tal läheb. “Kuigi inimese lähedased ei pruugi olla haiged või nakkustunnustega, suhtleme ka nendega. Kui inimest pole võimalik kätte saada või politseinikul tekkib kahtlus, et ta tegelikult kodus pole, siis teeme ka kodukülastusi,” ütles Kütt.

Lisaks kohalolekukontrollile on helistamistööl ka muid kasutegureid: avastatud on ka mitmeid abivajajaid - näiteks üksi elavad inimesed, kellel toiduvarusid napib. Neist annab politsei teada kohalikule omavalitsusele, kes korraldab vajaliku abi osutamise.



Tänase seisuga on politsei teinud ligi 10 000 sellist kõnet ja kodusid külastanud enam kui sajal korral.

Öösel kell kolm telefonikõneks jaluleajamist ei pea keegi kartma. “Telefonivestlusi ja kodukülastusi teeme ajal, mil eeldame, et inimene on ärkvel. Kuna näeme kodus püsimise kohustusega inimeste andmeid infosüsteemist, saame tavapärase töö käigus, näiteks liiklusjärelevalvet tehes, seda kontrollida ööpäev läbi,” selgitas operatiivstaabi juht.