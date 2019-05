Halduskohus: Rakvere linn jättis õigusvastaselt LGBTI-filmifestivali Festheart toetuseta

Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Samuti tuletas kohus meelde, et ka riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest.

Festhearti korraldaja Keio Soomelt tõdes:“Kohtusse minek on teatud mõttes äärmuslik abinõu, kuid meie jaoks oli oluline tõestada, et Rakvere linnavolikogu tegi selgelt ebaseadusliku ja diskrimineeriva otsuse, mis leidis kohtus ka kinnitust. Loodame, et meie juhtum annab julgust vajadusel diskrimineerimisele vastu seista. Samuti loodame, et edaspidi hakkab linn võrdselt toetama erinevaid kultuuriüritusi ja säravaid ideid mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.”

MTÜ SevenBow on kultuuriürituste korraldamisele keskendunud vabaühendus, mida veavad Keio Soomelt ja maailmas laineid löönud Rakvere jõulukuuse autor Teet Suur.