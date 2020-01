Halduskohtu hinnangul peab kohalik omavalitsus kontrollima lapse tegelikku elukohta, et määrata ta lähima kooli hingekirja

Tallinna Halduskohtule esitas mullu kaebuse lapsevanem, kelle lapsele ei määratud tema poolt taotletud elukohajärgset kooli. Lapsevanem soovis, et lapse elukohajärgseks kooliks oleks Gustav Adolfi Gümnaasium, kuid Tallinna linn määras lapse Kalamaja Põhikooli hingekirja arvestusega, et see on lapse elukohale lähim kool.

Seaduse järgi peab kohalik omavalitsus tagama lapsele koha koolis, mis asub ta elukohale kõige lähemal, lisaks võetakse arvesse see, kus õpivad sama pere teised lapsed. Seni arvestati elukohana rahvastikuregistrisse märgitud aadressi.

Nüüdne kohtuotsus leiab, et kohalikul omavalitsusel on õigus kontrollida lapse tegelikke elukohaandmeid. On lausa õigusvastane jätta igasugune kontroll tegemata, kus laps tegelikult elab. Kuidas see hakkaks välja nägema, halduskohus ei täpsusta.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles, et linn jätkab laste määramist kooli nende rahvastikuregistri andmete põhjal. Pajula rõhutas, et kuna kohus nõustus linnaga, tegid nad õigesti, et määrasid lapse sinna kooli, mis oli rahvastikuregistri põhjal tema kodule lähim. “Muidugi võib inimestel olla mitu elukohta, kinnisvara omamine pole keelatud, siis tuleb see ka registrisse märkida,” selgitas Pajula.

Vaidluses nõustus kohus Tallinna linnaga, et tuleb lähtuda lapse elukohale lähima kooli kriteeriumist. Kohtu hinnangul eeldab kooli määramise tingimus - elukoha lähedus - seda, et lapsed ka tegelikkuses elavad rahvastikuregistri kande järgses elukohas.