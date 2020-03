Häiriv vahejuhtum: purjus mees tungis Vanalinna hariduskolleegiumi tütarlaste tualetti ja tülitas noori, vahele sekkusid kaasõpilased

Eile kutsuti Vanalinna hariduskolleegiumi õppehoonesse politsei, kuna purjus ning agressiivne mees oli tunginud tüdrukute tualetti. Politsei pidas 28-aastase mehe väärteo korras kinni. "Mees pani toime kehalise seksuaalse iseloomuga teo," edastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas.

Seksuaalse iseloomuga tegu võib olla seksuaalne ahistamine. Üks Vanalinna hariduskolleegiumi õpilane rääkis enda vanemale, et mees oligi üritanud tualetis mitut noort ahistada ja tülitada.

"Mees oli agressiivne, läks teda takistada üritanud, tüdrukutele appi tulnud poistele kallale," kirjeldas anonüümsust palunud lapsevanem, kes kuulis juhtunust enda lapselt. "See mees pidi ilmselt teadma, kus täpselt tualett asub," lisas ta. "Kas tõesti pole koolis lastel ohutu? Kuidas võõras pääses koolis välisuksest nii kaugele?" päris šokis lapsevanem.

Vanalinna hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen selgitas, et kuigi peaaegu kõigil õppehoonetel on lukk, mis avaneb puutekaardiga, siis ühe hoone sissepääsu juures istub valvelauas administraator. "Seal hoones käivad näiteks vanemad, sinna pääsemiseks ei pea tõesti puutekaarti olema," sõnas Nigesen. Ta ütles, et mees oli koolimajja sisenenud õpilasega ning temaga juttu ajanud, seega ei saanud administraator kohe aru, et tegemist oli võõra inimesega, kellel polnud kooli tegelikult asja.

"See on uskumatu, missuguse leidlikkusega inimesed, ka näiteks vargad kooli sisenevad," märkis direktor. Ta ütles, et konflikti tekkides kutsus personal kiiresti politsei ning agressiivset meest takistasid noormehed. "Õnneks õpilane viga ei saanud," kinnitas Nigesen.