Häirekeskus saab murelikke kõnesid! Eesti kohal on suitsuvine, PPA lennuk uurib selle põhjuseid

Päästeamet on reageerinud kõikidele väljakutsetele, kuid ühtegi tulekahju suitsuvine allikana tuvastatud ei ole.

Suitsuvine põhjuseid hetkel teada ei ole, kuid töö nende välja selgistamiseks käib.

Päästeameti vastutava korrapidaja Toomas Kääparini sõnul on päästeamet võtnud ühendust VF Pihkva oblasti päästjatega, et täpsustada sealseid olusid tulekahjude kohta, mille suits võiks Eestisse kanduda. Kuid Pihkva oblastis ei ole hetkel samuti ühtegi aktiivset põlengut.

Kääparini sõnul näitab aga satelliidipilt, et Venemaal on põlenguid, millest võib olla suitsuvine Eesti kohale kandunud. Ka Keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo ütles, et oletatavasti võib Eesti taevast katva vine põhjus selles peituda.

„Lisaks teeb politsei- ja piirivalveameti lennuk Eesti kohal kontrollreidi, et tuvastada võimalikku suitsuallikat,“ ütles päästeameti vastutav korrapidaja.