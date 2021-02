Häirekeskus on saanud õudse ilma tõttu teateid juba ligi sajast õnnetusest

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe ütles, et enamik õnnetustest on õnneks olnud kergemad plekimõlkimised, kuid paraku on juhtunud ka mõned inimkannatanutega liiklusõnnetused.

Näiteks teatati kell 11.10, et Ülemiste tunneli juures on nelja auto kokkupõrge, kust esialgsetel andmetel viidi üks inimene haiglasse. Ning kell 11.19 teatati, et Paldiskis Rae tänaval oli kokkupõrge Toyota ja Seati vahel. Kiirabi viis autodest tervisekontrolliks haiglasse nelja-aastase poisi, 31-aastase naise ja 22-aastase naise.

Kella 13 paiku sattusid Tartumaal Elva vallas õnnetusse neli veokit, millest osa paiskusid kraavi. Õnnetuse järel on seal mõlemad sõidusuunas teele risti jäänud raskeveoki tõttu praegu kinni.

Jäävihm ning libedad teeolud on teinud liiklemise kõikjal raskemaks – nii linnas kui ka asulavälistel teedel, märkis Kullamäe. „Teateid on tulnud ka libedaga jalgratturite ja jalakäijate kukkumistest, nii et teel püsimine on praegu raske kõigil,” sõnas ta.

„Libedates teeoludes liigeldes ei tohiks kindlasti taga ajada lubatud suurimat kiirust, vaid pigem tasub sõita aeglasemalt, rahulikult, suuremat pikivahet hoides ja möödasõite vältides,” pani ta inimestele südamele. „Kuna ilmastikuolud ei näita lähiajal paranemismärke, siis soovitame vältimatud sõidud edasi lükata. Kui seda teha ei saa, siis tuleb kindlasti arvestada, et praegustes ilma- ja teeoludes pikeneb pidurdusteekond kolm kuni neli korda võrreldes suviste tingimustega.”