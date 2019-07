Häirekeskus Kloogaranna maantee õnnetusest: kiire ja õige abi jõudmisel oli määrava tähtsusega pealtnägija

Eelmise nädala neljapäeval toimus Harjumaal Kloogaranna maanteel liiklusõnnetus, kus ATKO liinibuss sõitis tee ääres peatunud veoautole tagant sisse. Viga sai 26 inimest. Täna kirjutas Häirekeskus oma Facebooki lehel, et loo puhul on tähelepanuta jäänud tõik, et kiire ja õige abi jõudmisel oli määrava tähtsusega pealtnägija, kes ka hädaabinumbrile 112 helistas.

Kõnele vastanud Lääne keskuse päästekorraldaja-logistik Maret Kommer ütles: “Suur kummardus ja lugupidamine sellele hoolivale inimesele. Ta suutis nii erakordses olukorras jääda rahulikuks ja muljetavaldava asjatundlikkusega hinnata toimunut ja kirjeldada olustikku. Saan kinnitada, et ta oli mulle silmadeks sellel sündmuskohal.”

“Loo muudab veelgi erakordsemaks see, et Häirekeskusesse helistanud inimene aitas ka kohapeal kannatanuid,” kirjutas Häirekeskus.

Häirekeskus paneb inimestele südamele, et inimene, kes helistab sündmuskohalt on kogu abiahela esimene ja äärmiselt oluline lüli. Kui kohapeal ei alustata abistamisega, võib see mõnel juhul saada saatuslikuks.