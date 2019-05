Häired mobiil-ID töös tõid kaasa järelevalvemenetluse

"Mobiil-ID teenuse katkemisel on suur mõju kasutajatele, seda nii töös kui ka eraelus. Seetõttu alustame teenusepakkuja SK ID Solutionsi tegevuse üle järelevalvemenetluse," ütles Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno. Järelevalvemenetluse eesmärk on välja selgitada, mis läks valesti ja kuidas selliseid katkestusi tulevikus vältida.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kui lepingupartneri esimene prioriteet on praegu olnud see, et rike kõrvaldataks ning inimesed saaksid mobiil-ID teenust uuesti kasutama hakata. "Kindlasti arutame teenuse pakkujaga pärast rikke kõrvaldamist ka sel teemal, miks tõrge võimalikuks sai ning kuidas tulevikus nii kaua vältava katkestuste riski vähendada," ütles PPA pressiesindaja Tuuli Härson.

SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl ütles, et uus tarkvara küll sisuliselt töötas, kuid ei tulnud mobiil-ID kasutajate suure hulgaga. Tootja tegeles probleemiga terve neljapäeva ja ka öö vastu reedet. Reede hommikul oli ettevõte siiski sunnitud tunnistama, et ta ei suuda probleemi kiiresti lahendada, mistõttu võeti taas kasutusele vana versioon. "Seega oli senise teadmisega vale siiski versioon ise ja uuenduse tegemisel otseseid vigu veel teada ei ole," sõnas Pihl.

Mõne aja pärast Pihli sõnul tootjalt kindlasti uus versioon tuleb, milles siis see viga on väidetavalt parandatud.