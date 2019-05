Häired mobiil-ID töös tõid kaasa järelevalvemenetluse

"Mobiil-ID teenuse katkemisel on suur mõju kasutajatele, seda nii töös kui ka eraelus. Seetõttu alustame teenusepakkuja SK ID Solutionsi tegevuse üle järelevalvemenetluse," ütles Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno. Järelevalvemenetluse eesmärk on välja selgitada, mis läks valesti ja kuidas selliseid katkestusi tulevikus vältida.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kui lepingupartneri esimene prioriteet on praegu olnud see, et rike kõrvaldataks ning inimesed saaksid mobiil-ID teenust uuesti kasutama hakata. "Kindlasti arutame teenuse pakkujaga pärast rikke kõrvaldamist ka sel teemal, miks tõrge võimalikuks sai ning kuidas tulevikus nii kaua vältava katkestuste riski vähendada," ütles PPA pressiesindaja Tuuli Härson.

PPA ja SK ID Solutionsi vahelises lepingus on paika pandud ka lubatud katkestuste määrad ja sanktsioonid nende ületamisel, kuid see info on lepingu kohaselt konfidentsiaalne. "Plaanime lähipäevil lepingupartneriga kohtuda, et arutada viimase katkestuste põhjuseid ja kuidas edaspidi selliseid katkestusi vältida saab," sõnas Härson.