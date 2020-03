Haigusnähtudeta inimesed võivad töö tõttu lahkuda saartele või mandrile, aga tagasi nad ei pääse

„Lubame saartelt lahkuda haigusnähtudeta inimestel, kelle elukoht on saarel, kuid nad töötavad mandril ja soovivad minna tööle. Sama kehtib ka vastupidi - lubame mandrilt saartele haigusnähtudeta inimesed, kes elavad mandril, kuid töötavad saarel ja soovivad liikuda sinna tööle,“ selgitas Lääne prefekt Kaido Kõplas.

„Need inimesed peavad aga arvestama, et tagasi oma elukohta saavad nad pöörduda alles siis, kui liikumispiirang tühistatakse. Seetõttu palume inimestel oma igapäevatoimingud põhjalikult läbi mõelda ja liikuda vaid siis, kui see on hädavajalik. Piirangud on kehtestatud selleks, et viirus edasi ei kanduks ning mida vähem on liikumist, seda väiksem see oht on. Palume mõistvat suhtumist nii inimestelt endilt kui ka tööandjailt,“ lisas Kõplas.

Peaministri 14. märtsi korraldusega kehtestati liikumispiirang Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saarte osas. Tänase, 16. märtsi korraldusega lisas valitsuskomisjon liikumispiiranguga saarte nimekirja ka Manija saare.

Politsei kontrollib nii jalgsi kui autoga reisijaid Rohuküla, Heltermaa, Virtsu, Kuivastu, Munalaiu, Sõru ja Triigi sadamates ning saartele või sealt ära lubatakse liikuda vaid selleks õigust omavatel inimestel.

Saarte ja mandri vahel kehtivate liikumispiirangute kohta saab täpsemalt lugeda politsei veebilehelt.