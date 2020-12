Haiglas on rekordarv koroonahaigeid. Kui palju meditsiinitöötajaid nende eest hoolitseb?

Terviseameti andmetel on täna haiglas 218 koroonahaiget, mis on senine rekord. Nendest vajab intensiivravi 24 patsienti, kellest 12 on juhitaval hingamisel.

Terviseameti meditsiinistaabi juht Ahti Varblane selgitas, kui palju tervishoiutöötajaid koroonahaigete eest hoolitseb. "Haigekassa arvestuse kohaselt on tavapalatis 15 voodi kohta üks arst, kuue voodi kohta üks õde ja 10 voodi kohta üks hooldaja. Intensiivravis üks arst 6-8 patsiendi kohta, üks õde kahe patsiendi kohta ja üks hooldaja nelja haige kohta," ütles Varblane.

Seega hoolitseb täna tavapalatis viibiva 194 koroonahaige eest 13 arsti, 32 õde ja 19 hooldajat. Intensiivravi patsientidega, keda on 24, tegeleb kolm arsti, 12 õde ja kuus hooldajat.

Varblane märkis, et haigekassa arvestus on arvutuslik ja võib raviasutustes erineda sõltuvalt nende eripäradest, nagu väiksemad palatid või suurem hajututatus.

Haiglad vajavad lisajõude

Kuivõrd koroonaviirusesse haigestub üha rohkem inimesi, siis kasvab ka surve haiglatele. Kuigi ruumi veel on, siis ähvardab mure personalipuuduse pärast. Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma ütles eilsel pressikonverentsil, et haiglatesse otsitakse appi 50 tervishoiutöötajat, sest üle saja meditsiinitöötaja on koroonaviirusesse haigestunud.

Härma tõi välja, et kui nakatumine ei pidurdu, siis võib ka erakorraline meditsiin sattuda sellise surve alla, et vajalik abi ei saabu piisavalt kiiresti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5402 koroonaviiruse testi, millest esmaseid positiivseid proove oli 451 ehk 8% testide koguarvust.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!