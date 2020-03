Haiglaravil on 17 koroonaviirusesse nakatunut, neist neli on kriitilises seisus

Pärnu haiglas on kolm inimest, neist kahe seisund on stabiilne ja ühe seisund kriitiline. Ida-Tallinna keskhaiglas on kaks inimest, mõlemad on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti regionaalhaiglas on kaks inimest, mõlemad on kriitilises seisundis. Tartu ülikooli kliinikumis on ravil kolm inimest, neist üks on kriitilises seisus intensiivravis. Lääne-Tallinna keskhaiglas viibib hetkel seitse inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Haiglatest on välja kirjutatud seitse inimest.

Täna hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 352 inimesel, kokku on tehtud 3724 testi. Ööpäevaga laekus 495 testi tulemust, mis on 78 võrra rohkem kui eile.

Võrreldes eilsega lisandus 26 uut positiivset tulemust, kellest 16 on Saaremaal, viis Harjumaal, neli Võrumaal ja üks Tartumaal. Vanusegruppide vaates on seis endine: nooremad kui 20-aastased moodustavad vähem kui kuus protsenti ja vanemad kui 60 eluaastat 17 protsenti nakatunutest.

Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab sellelt veebilehelt (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).

Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt ja terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt.

