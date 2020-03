Haiglaravil on 15 koroonaviirusesse nakatunut, neist kaks on kriitilises seisus

Pärnu haiglas on kolm inimest ja kõigi seisund on stabiilne. Ida-Tallinna keskhaiglas on kaks inimest, kes vajavad intensiivravi, kuid nende seisundit hinnatakse stabiilseks. Tartu ülikooli kliinikumis on ravil viis inimest, neist kaks on kriitilises seisus intensiivravis. Lääne-Tallinna keskhaiglas viibib hetkel viis inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi.

Täna hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 326 inimesel, kokku on tehtud 3229 testi. Ööpäevaga laekus 417 testi tulemust, 109 võrra rohkem kui eile.

Võrreldes eilsega lisandus 20 uut positiivset, uusi nakatunuid tuli enim juurde Harjumaal — üheksa. Tartus ja Võrus lisandus kummaski neli, Saaremaal kaks ja teistes maakondades nakatunuid ei lisandunud (ühe nakatunu puhul isikukood puudub). Vanusgruppide vaates on seis endine, 6% alla 20 aastased ja 17% 60+ vanusgrupi positiivseid. Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab siit veebilehelt (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).

Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt ja terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

