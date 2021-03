Popovi sõnul tunnevad inimesed vaktsineerimise vastu huvi ning soovijaid on palju. „Täna oli ka selliseid, et kui kellaajad vabanesid, siis registreeriti end kohe vabadele kohtadele ning tuldi tehti vaktsiin ära," ütles ta.

Täna Kaja Kultuurikeskuses vaktsiini saanud 73-aastane Ebu sõnas Delfile, et olukord sujus rahulikult ja hästi. „Vaktsineerijad olid professionaalsed ja sõbralikud,“ ütles ta. „Paistab, et nüüd on see tunnel, mille lõpus kunagi valgus paistma hakkab, leitud. Tuleks ainult vaktsiini,“ lisas Ebu.