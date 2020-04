Haigla kinnitab: Pelgulinna sünnitusmajas ei ole kaitsevahendite kriisi, aga igasugune abi on teretulnud

Selleks, et arstid ja sünnitajad end turvaliselt saaksid tunda, on kogutud isegi annetuskampaania, mille abil kriisiolukorra alguses ka Pelgulinna sünnitusmajale üleüldse esimene isikukaitsevahendite abipakk saadi.

Lääne-Tallinna keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba kinnitab, et olukord praegusel hetkel nii kriitiline ei ole ja töökeskkond on ohutu.

"Eesti valitsus, terviseamet ja haiglad on teinud väga tohutuid jõupingutusi, et isikukaitsevahendeid pidevalt juurde muretseda – olukorras, kus isikukaitsevahendeid on piiratud koguses kõikjal maailmas. Oleme väga tänulikud kõigile abi eest ja kriitilist olukorda praegusel hetkel vähemalt meie haiglas isikukaitsevahenditega ei ole. Saame ohutult töötada," kinnitas ta.

Sama sõnumi on saanud ka riigihalduse minister Jaak Aab, kes eriolukorras just riigi isikukaitsevahenditega varude eest vastutab.

"Kõikidel haiglatel on varud olemas, suurt kriisi ei tohiks olla. Algatus (sünnitusmajadele tehtud annetuskampaania - toim) tuli juba mõni aeg varem, kui seis oli tõesti kriitiline," selgitas Aab täna Delfile.

Ja samasuguse sõnumi on saanud ka Taiwanist saabuva 80 000 maski jaotamise eest vastutav riigikogu liige Kalle Laanet.

"Täna on olukord selline, kus olen ka küsinud erinevatelt haiglatelt, kas on abi vaja. On vastatud, et ei ole muresid ja probleeme," selgitas Laanet. Taiwani saadetis jaotatakse niisiis Saaremaale kui Eesti koroonakriisi epitsentrile, aga ka selle naabermaakondadele Hiiumaale ja Läänemaale.

Annetused on siiski oodatud

Haigla on annetuste eest siiski tänulik, sest suures defitsiidis olevaid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada mõistlikult ja ratsionaalselt.

"Sünnitusosakondades kulub isikukaitsevahendeid palju ja seetõttu oleme iga pakutud abi eest südamest tänulikud, et vahendite varu kindlustada. Oleme väga tänulikud, et lisaks riigi ja haiglate pingutusele, on sünnitusosakondadele appi tulnud ka Eesti rahvas, kes on Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi üleskutsele reageerinud," avaldas Suba.

Ta kordab ka sama, mida Aab, et Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond alustas oma kampaaniat tegelikult juba siis, kui epideemia algas ja isikukaitsevahenditest tõepoolest tõsine puudus oli.