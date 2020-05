Haigekassa tahab haiguslehti hüvitada, aga puudu on üle 6000 inimese pangakonto andmed

Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul tehakse töövõimetushüvitise ülekanne sellele pangakontole, mis on haigekassale edastatud.

“Kuna paljud inimesed ei ole oma kontot haigekassale esitanud või seda riigiportaalis uuendanud, ei saa haigekassa hüvitise raha üle kanda. Seetõttu palume tungivalt riigiportaalis oma pangakonto andmete õigsust ja olemasolu kontrollida,” rääkis Banhard.

Mida teha? Arvelduskonto andmeid saab mugavalt lisada ja muuta riigiportaalis teenuses „Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas“. Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info@haigekassa.ee. Posti teel palub haigekaasa avalduse saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Banhardi sõnul on haigekassal juba alates 2017. aastast puudulikud enam kui 6000 inimese pangakonto andmed, mille tõttu ei ole neile hüvitisi saadud välja maksta.

“Kusjuures rahalised hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul ja kui selle aja jooksul ei ole inimene oma andmeid meile edastanud või neid ise riigiportaalis uuendanud, siis kaob tal ka õigus ootel olnud rahale. Meie klienditeenindus on igal aastal aktiivselt selle murega tegelnud, saatnud inimestele võimalusel e-kirju, paberkirju ja proovinud ka helistada, et õiged kontoandmed kätte saada ja makse ära teha,” kinnitas Banhard.

Perioodil 27.04 – 03.05 esitas esmakordselt oma pangakonto andmed haigekassale 478 inimest. Valede või pangast tagasi tulnud hüvitise puhul esitas haigekassale uue pangakonto andmed 170 inimest.

Banhardi sõnul selgitab praegust olukorda see, et koroonaviirusest tingitud eriolukorras on haiguslehe võtnud paljud, kes seda varem või ammu ei ole teinud või kes varem on võtnud lühikesi ehk alla 9 päevaseid lehti. Tavaolukorras haigekassa lühikeste haiguslehtede eest ei maksnud ja seetõttu on paljudel inimestel hüvitise saamiseks vajalikud kontoandmed uuendamata või puudu.

Lisaks kontoandmetele palub haigekassa riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma telefoninumber ja e-posti aadress. „On oluline, et riigiportaalis on olemas kõik vajalikud ja õiged andmed, et riik saaks vajadusel inimestega ühendust võtta, dokumente saata või hüvitisi üle kanda,“ lisas Banhard lõpetuseks.