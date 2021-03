Haigekassa: perearstidele vaktsiinikogustuste jaotamise tsükkel lüheneb

Perearstide juures jätkub riskirühma inimeste vaktsineerimine. Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni senisel soovitusel kasutakse üle 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiine ning alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks AstraZeneca COVID-19 vaktsiini. Üle 70-aastaste vaktsineerimiseks võimaldatakse märtsi jooksul Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiine esimese süsti tegemiseks 30 doosi nimistu kohta.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhajata Külli Friedemanni sõnul on kahjuks Eestisse jõudvad vanemaealistele sobivate vaktsiinide kogused endiselt piiratud. „Selleks, et saavutada võimalikult kiiresti võimalikult laia üle-eestilist riskirühma inimeste vaktsineerimisega hõlmatust tuleb meil jaotada vaktsiini endiselt maakondade kaupa,“ selgitas Friedemann.

Kolmenädalase maatriksjaotuse põhjal saavad sel nädalal vaktsineerida osa Harjumaast, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa perearstid. Järgmisel ehk 15. märtsiga algaval nädalal saavad vanemaealistele sobivaid vaktsiine osa Harjumaast, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ning märtsi eelviimasel, 22. märtsiga nädalal taas osa Harjumaast, Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa perearstid.

Koos juba saabunud vaktsiinikogustega on märtsi jooksul oodata Eestisse kokku ligi 90 000 doosi Pfizer/BioNTech ja Moderna vaktsiine. Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusel tuleb Pfizer/BioNTech vaktsiini esimese doosiga vaktsineeritutele tagada teine doos kolm nädalat pärast esimest ja Moderna vaktsiini puhul 28 päeva pärast esimest doosi või selle päeva lähedal esimesel võimalusel.

Friedemann märkis, et lisaks saavad Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa perearstid sel nädalal ka sada doosi AstraZeneca vaktsiini nooremate kui 70-aastaste teatud haiguste tõttu riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimiseks.

„Teame, et osad vanemad inimesed on mures, miks saavad nooremad inimesed teinekord vaktsiini enne neid. Põhjus on selles, et eksperdid on soovitanud kasutada AstraZeneca vaktsiini esialgu alla 70-aastastele, kuid teisi vaktsiine ei ole piisavalt. Saame vaid kinnitada, et teeme riiki tulnud vaktsiini jagamisel endast parima ja keegi vaktsiinist ilma ei jää,“ kinnitas Friedemann.