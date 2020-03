Haigekassa: paljud hambaarstid on peatanud plaanilise ravi, ent vältimatu ravi on inimestele tagatud

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann ütles, et esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga, kes saab inimest nõustada telefoni teel ja vajadusel kirjutada välja ravimid. “Ägeda hambahaiguse korral on võimalus pöörduda vältimatu hambaravi saamiseks kindlate kliinikute poole, kelle kontaktid leiab haigekassa kodulehelt. Ohutuse tagamiseks on vajalik eelregistreerimine,” rääkis Friedemann.

Kõigil on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Tasuta hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Vältimatu abi saamiseks tuleb pöörduda haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Kindlustuseta inimeste vältimatu abi tasutakse riigieelarvest. Hambaravi asutused, kes osutavad vältimatut hambaravi eriolukorras leiate haigekassa kodulehelt. Teenuseosutajate nimekiri võib muutuda, seoses kaitsevahendite kättesaadavusega.

Vältimatu abina osutatavad teenused: