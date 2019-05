Haigekassa otsib endiselt võimalusi diakooniahaigla hospiitsteenuse rahastamiseks

Diakooniahaigla kaebus on jäänud rahuldamata kõigis kohtuastmetes ning jõusse on jäänud otsus, et diakooniahaigla ei saa haigekassalt statsionaarse õendusabi lepingut.

Hospiitsteenust haigekassa nimekirjas ei ole ning diakooniahaigla rahastab hospiitsi statsionaarse õendusabi kuludest. Hospiits on mõeldud neile, keda ravida enam võimalik ei ole.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles, et praegu töötab haigekassa välja hospiitsteenuse kirjeldust, et lisada see uuest aastast haigekassa hinnakirja. Keeruliseks kujuneb selle aasta teine pool, kui üks leping on läbi ja uut pole.

"Seda hirmu, et diakooniahaigla peaks pooleks aastaks uksed kinni panema, tahan inimestelt maha võtta. Teeme kõik, et nii ei juhtuks," ütles Laane.