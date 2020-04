Haigekassa nõuab patsientide haiguslugusid: Kuressaare haiglas viiakse läbi audit

Haigla peab patsientide haiguslood esitama haigekassale reedeks, kinnitas ERR-ile haigla ravijuht Edward Laane.

Laane sõnul nägi ta neljapäeval oma postkastis teadet, et haigekassa juhatuses 20. aprillil kinnitati audit teemal Covid-19 patsientide ravi Kuressaare haiglas. "Peame esitama oma haiguslood alates 10. märtsist kuni käesoleva ajani."

Täpset auditi põhjust Laane ei teadnud, kuid pakkus, et riik tahab õppida, kuidas on koroonaviirust ravitud, kuna Kuressaare haiglas on olnud haigete arv kõige suurem.

Laane hinnangul ei saa auditi põhjuseks olla probleemid koroonahaigete ravis, sest haiglas on raviga tutvumas käinud hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ja suur konsiilium, kes vaatas üle haiged.

Laane jaoks pole audit probleem, küll oleks võinud tema hinnangul mõelda ajastuse peale. "Praegu on kõige pakilisemad teemad covid osakondade sulgemine, sest haigestumine on märkimisväärselt vähenenud," lausus ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!