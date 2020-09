Haigekassa kuulutas välja eriarstiabi riigihanke

Haigekassa eriarstiabi hange on suunatud erasektoris eriarstiabi osutavatele teenusepakkujatele, mille kaudu haigekassa laiendab eriarstiabi pakkujate ringi. Pakkumusi saavad eratervishoiuteenuse pakkujad riigihangete keskkonda üles laadida 30. oktoobril kuni kella 12.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et eelmise hankega võrreldes alustas haigekassa sel korral hanget vara ning uued lepingud peavad hanke tulemusel olema sõlmitud 1. oktoobril 2021. Uued hankelepingud kehtivad varasema kolme aasta asemel viis aastat.

„Samuti kaasasime hanke ettevalmistusesse erialaseltse ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu ning küsisime veel kevadelgi hanke kohta teenuseosutajatelt tagasisidet. Meile laekus mitmeid häid ettepanekuid, mida ka hankes arvestasime,“ rääkis Tähnas.

Hankes lepinguni jõudmiseks tuleb teenuseosutajatel ületada teatud tase, mis on erialanepõhine ja koosneb kättesaadavusest, kvaliteedist ning õiguskuulekusest. Tähnas toonitas, et hange on sel korral erialapõhine ning ka maakonnapõhine. „Ehk kui keegi soovib osaleda samal erialal, aga mitmes maakonnas, tuleb hankedokumentatsioon esitada iga maakonna kohta eraldi. Sama kehtib ka erialade kohta,“ täpsustas Tähnas.

Haigekassa tervisehoiuteenuste loetelu ehk hinnakirja hindadest soodustuse pakkumine ei ole sel korral eriliselt suure määraga. Kui pakkuja ületab kättesaadavuse, kvaliteedi ja õiguskuulekuse nõuded, pole soodustust vaja teha.

Hanke kohta korraldatakse 15. septembril digikanalite kaudu infopäev, kus räägitakse hanke põhimõtetest ja vastatakse küsimustele. Lisateave infopäeva kohta avaldatakse selle nädala lõpuks haigekassa kodulehel.

„Me soovime, et pakkujatel oleks selge, kuidas pakkumust teha, mida hinnatakse ja kuidas toimub edukaks tunnistamine. Mõistame, et riigihanke pakkumuste koostamine ei ole teenuseosutajate igapäevatöö, mistõttu soovime anda võimalikult palju näpunäiteid, et kõik etteantud lati ületanud eriarstiabi teenuse pakkujad jõuaksid ka meiega lepingusse. Just seetõttu oleme andnud dokumentide ettevalmistamiseks aega kaks kuud,“ lisas Tähnas.