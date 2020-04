Haigekassa Kuressaare haigla auditeerimisest: sealne info võib olla vajalik ravi sisu kohta järelduste tegemisel

Eile õhtul jõudis uudis Kuressaare haigla auditeerimisest meediasse. Ravijuht Edward Laane rääkis ERRile, et sai samal päeval kirja ning juba reedel peaksid esitama oma haiguslood alates 10. märtsist kuni käesoleva ajani.

Delfi uuris haigekassast, kas haiglale on etteheiteid? Miks otsustas haigekassa teha auditi praegu? Kas poleks saanud oodata, mil puhang lõplikult vaibunud?

Haigekassa avalike suhete juht Evelin Trink märkis, et alustati Kuressaarest, kuna seal haiglas on täna kindlasti üks suuremaid koroonapatsientide ravimise kogemusi ning sealt saadud info võib olla vajalik ravi sisu kohta järelduste tegemisel. "Me veel täpselt ei tea keegi, kuidas viiruse areng Eestis jätkub, me kõik oleme selles esimest korda, mistõttu soovime koguda võimalikult palju info, et teha järeldused ja olla valmis ka viirusepatsientide raviks parimal võimalikul viisil."

Ta lisas, et kontrollide vaade on laiem. Täna hommikul saatis haigekassa selle kohta ka pressiteate, kus öeldud, et nad alustasid sel nädalal erinevaid analüüse ja kontrolle, et hinnata koroonaviirusest tingitud ravi ümberkorraldusi, ravi kättesaadavusest, samuti vaadatakse tekkinud lisakulusid, vältimatu abi andmist hambaravis ning haiguslehtede väljastamise põhjendatust.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuna koroonaviirus on toonud mitmeid muudatusi ja lisakulusid nii haiglatele, perearstidele kui ka hambaarstidele, viib haigekassa läbi mitmeid analüüse ja kontrolle, et selgitada raviraha kasutuse otstarbekust ning ravijuhistest kinnipidamist.

Näiteks on alustatud analüüsiga, mille eesmärgiks on plaanilise ravi ehk eriarstide vastuvõtu lõpetamise tagajärjed. Samuti kontrollitakse haiguslehtede väljaandmise põhjendatust, selleks vaadatakse sisse ravidokumentidesse.

Kuressaare haigla auditi viib haigekassa läbi koostöös terviseameti Põhja ja Lõuna meditsiinistaapide poolt nimetatud esindaja ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsiga. Järgmises etapis hinnatakse ülejäänud haiglates tehtud koroonahaigete ravi.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!