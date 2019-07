Haigekassa jaoks on ebatõenäoline Annabeli-sarnastel juhtumitel kalleid ravimeid hüvitada

Tartu ülikooli kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves on riigi tegemata töö osas eriti kriitiline: "Riik, kui pidada silmas ametiasutusi ja riigiaparaati, ei ole antud juhul kuidagi abiks olnud. Tõsine tagasilöök Annabeli kampaanias tekkis siis, kui sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas ajakirjanduses, et haigekassa arutab haruldase geenihaigusega beebi hirmkalli ravi toetamist."

"Tõnäoliselt arvasid inimesed, et riik juba tegeleb, kuid minister jättis mainimata, et toetuse saamiseks ja taotluse esitamiseks on vajalik terve rida dokumente, mida vanematel sellel hetkel ei olnud ega saanudki olla," oli Ilves ministri pooliku kommunikatsiooni peale pahane.

Üks saab = kõik peavad saama

Karm reaalsus on see, et arvestades haigekassa võimalusi, on tegemist ülikalli raviga.