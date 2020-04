Haigekassa ei saa lisaraha plaaniliseks raviks, tulud vähenevad 200 miljonit

Reformierakond pakkus välja haigekassale lisatoetuse andmise plaaniliseks raviks 40 miljoni euro suuruses, et leevendada lisaks reservist tulevale 150 miljonile eurole selleks aastaks prognoositud 200 miljoni euro suurust miinust. Ettepanek ei leidnud riigikogu enamuse toetust.

Rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri (Reformierakond) kritiseeris eelnõu arutelu rahanduskomisjonis: koalitsioonierakondade esindajad olid terve aja vait ning ei kaitsenud ka valitsuse ettepanekuid. “Nad ütlevad ainult, et nad on vastu, kui opositsioon midagi välja pakub,” sõnas Lauri. “Nad ei räägi, nad on vait ja nad ei osale arutelus.”

Kuna eelnõu lõpphääletus on homme, on Lauri sõnul selge, et haigekassale plaaniliseks raviks mõeldud lisaraha ei tule. Haigekassat toetatakse vaid nii palju, et katta COVID-19-ga seotud kulud.

“Kui eriolukord lõpeb, tahavad inimesed arstile saada ja iga vastuvõtt maksab,” selgitas Lauri. “Kui raha ei ole, ei saa vastuvõtte teha, või ei tehta neid vajalikus mahus. Ja kui ravile ei minda, võivad asjad lõppkokkuvõttes halvemaks minna.”

Lauri sõnul võetakse küll reservid kasutusele, aga parimal juhul jätkub reserviraha vaid selleks aastaks ning mis saab järgmisel aastal haigekassa rahastusest, jääb lahtiseks.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) selgitas, et laekunud muudatusettepanekute katteallikad ei olnud enamuse poolt vastuvõetavad, mistõttu need jäeti tänasel teisel lugemisel arvestamata. Konkreetselt haigekassa lisaraha puudutava ettepaneku kohta ütles Kokk, et kui haigekassal tekib lisarahavajadus, on võimalusi kaks: kas võtta valitsuse reservist või võtab valitsus laenu. Praeguse lisaeelarve koostamisel on valitsus Koka sõnul arvestanud ka sellega, et sotsiaalmaksu laekub senisest vähem.

Nädal aega tagasi ütles haigekassa juht Rain Laane Delfi erisaates, et eelarve väheneb 200 miljoni euro võrra ja ravijärjekorrad võivad pikeneda.

