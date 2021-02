Hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule: viiruse peatamiseks tuleks koolid sulgeda. Seda pole aga võimalik teha

Sule sõnul ei ole laste haigestumine iseenesest probleem, sest nad põevad enamasti haigust kergelt, kuid mure seisneb selles, et lapsed ja noored on aktiivsed liikujad, mistõttu jõuab haigus paari nädala jooksul nende vanemateni, seejärel vanavanemateni, kes on riskirühmas.

Riskirühma haigestumine tähendab omakorda, et haigust põetakse raskemalt ja nii suureneb vajadus haiglaravi järele.