Hädaolukorra meditsiinijuht koroonaviiruse testitulemustest: olukord on pigem optimistlik, kuid samasugused trendid peavad jätkuma

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 899 koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, millest ligi 0,6 protsenti ehk viis proovi osutusid positiivseks. Positiivseks osutunud proovide osakaal (0,6 protsenti) oli viimase ööpäeva jooksul oluliselt madalam võrreldes kogu testimisperioodi omaga, mis on neli protsenti.

Terviseameti kriisistaabi juhi Ragnar Vaiknemetsa sõnul ei saa veel ühe päeva tulemuste järgi järeldusi teha. Hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi kinnitusel on veel keeruline öelda, kas viiruse leviku kõrgpunkt on ületatud.

"Me kindlasti jälgime olukorda edasi, sest tegemist on pühadega ja meil ei ole sajaprotsendilist ülevaadet, mis hakkab toimuma nädala alguses, kui perearstid täies mahus tööle asuvad. Ma arvan, et on vara veel midagi ennustada," ütles Popov.

Ta lisas, et viiruse leviku kõrgpunkti hindamiseks jälgitakse mitut aspekti.

"Üks asi on positiivne testimine, mida saame jälgida. Kuna meil on alates kolmapäevast laiendatud testimise spekter, siis me juba ootame, kas tuleb juurde inimesi, kellel on positiivne testi vastus või mitte," rääkis Popov.

Veel jälgitakse hospitaliseerimiste ja intensiivravi vajavate inimeste arvu trende.

"Kõik need asjad koos annavad meile informatsiooni selleks, et midagi ennustada või otsustada. Praegu me ootame, mis suunas need trendid edasi lähevad. Momendil tundub, et olukord on pigem optimistlik kui pessimistlik, aga päris kindlad võime olla, kui samasugused trendid või pigem positiivsemad trendid on meil ka nädala pärast," selgitas Popov.

Ööpäevaga lisandus Eestis viis positiivset koroonatesti, suri üks inimene

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 899 COVID-19 viiruse testi, millest ligi 0,6 protsenti ehk viis proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 30 349 testi, nendest 1309 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 153 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 98 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu 83-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 25 inimest.