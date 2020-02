"Häbi on nende pärast, kes hüüavad: "Au Ukrainale!"" Sisserändajad räägivad ausalt elust Valgevenes ja Ukrainas

U: See pole probleem. Palk langeb lihtsalt natuke. Meie omad on valmis töötama 5 euro eest tunnis 12 tundi päevas.

V: Ja jälle - nad töötavad ebaseaduslikult.

U: On palju inimesi, kes töötavad ebaseaduslikult. Kuid ühel hetkel lõpeb Eesti kapitaliinvesteering ehituses. Ja jõuame aeglaselt kuhugi mujale. Ma ise töötasin Eestis illegaalselt 2,5 aastat. Ettevõte oli poolaka oma ja siia tulime Poola tööviisaga. Tööandja rentis meile korteri. Neli inimest elas “kopikatükis” või kuus “kolmes rublas”. Palgaga elamise eest arvati meil maha 50 eurot. Kõik jäid kõigega rahule.

Kas teil on probleeme kohalike elanikega suhtlemisel?

U: Me mõlemad elame Tallinnas, Lasnamäel. See on venekeelne piirkond.

V: Lasnamäel pole probleeme.

U: Aga inimesed kuulevad, kuidas nad ütlevad, kust ma kohe ütlen: “Te olete Ukrainast”. Kui keegi ukrainlastest maksab kohalikele ära, siis muidugi peksavad nad teda ja see on täiesti normaalne. Ja kui inimene on adekvaatne, siis miks see nii oleks?

Kus on paremad tüdrukud - meie riigis või teie riikides?

U: Nagu öeldakse, "maitse ja värv". On ka ilusaid. Käisin siin kohtingutel. Ma puutusin kokku venekeelsete inimestega, neil on juured Venemaalt: Rostovis, Peterburis.

V: Ma ei käinud kohtingul, abiellusin. Ukrainas on ilusamad tüdrukud. Teisel kohal on Valgevene. See on minu arvamus.

Mida arvate Ukraina-Venemaa ja Valgevene-Venemaa välispoliitikast?

U: Ma ei puutu poliitikaga kokku. Olen neutraalne.

V: Lukašenka soovib istuda korraga kahel toolil: ta räägib läänega ja samas hoiab sidet Venemaaga. Ent hiljuti pole tema kontakt Venemaaga olnud eriti hea. Nende vahel on õlisõda, ei suudeta hinnas kokku leppida.

Беларусь või Белоруссия? (Pöördun valgevenelase poole.)

V: Белоруссия nii ütlevad venekeelsed. Ja valgevenelased ütlevad, et Беларусь.

Kuidas eelistate venelasi rääkimas kuulda?

V: Беларусь. Белорусы.

На Украине või в Украине? (Ukrainlase poole pöördudes.)

U: Ma ütlen "на Украину". Kuid üldiselt on meeldivam, kui kuulen “в Украину”. See tähendab, et ma lähen kuhugi - "sisse" mitte "peale".

Kasutades seda võimalust, mida annaksite edasi kohalikele poliitikutele? Millele vaja tähelepanu osutada?

U: Suurendage võõrtöötajate palka.

V: Ja anda eluaseme jaoks laene? (Räägib irooniaga.)

U: Jah, jah, jah.

