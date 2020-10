Haapsalu võtab jalgrattatee ehitamiseks maha puuderivi

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et selleks, et Posti tänav saaks jalgrattatee, tuleb loobuda kas vähemalt ühel pool tänavat puuderivist või tänava ääres parkimisest. Mäesalu eelistab loobuda puuderivist, sest 2008. aastal tehtud uuringu järgi on Posti tänaval olevad puud haiged.

Mäesalu lisas, et on palganud maastikuarhitektid, kes hindavad puude seisukorda - vanalinna poole liikudes vasakpoolses teeservas paiknevad puud võivad asenduda uute ilupuudega.

Posti tänava remondiks on riik linnale eraldanud miljon eurot.