Haapsalu Vanakinos toimunud nostalgiadiskol osalenute seas tuvastati kolm nakatunut

Juhkami sõnul need kolm inimest peo ajal nakkusohtlikud olla ei saanud, vaid peol võis olla inimene, kes neid nakatas. Lisaks on Juhkamil teada, et mitu peol viibinud inimest on saanud teate HOIA äpi kaudu, et on olnud kokkupuutes nakatunuga, kirjutab Lääne Elu.

Vanakinos nostalgiadisko korraldanud Jürgen Visnapuu ütles, et öö jooksul käis peolt läbi hinnanguliselt 700-800 inimest ja kõigil peole sisenejatel mõõdeti uksel kehatemperatuuri.

Terviseamet palub kõigil, kes käisid nostalgiapäevadel, jälgida oma tervist ning haigusnähtude tekkimisel jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

11.-13. septembrini toimunud Nostalgiapäevad olid Haapsalu selle suve kõige suurem üritus.

