Haapsalu noortekeskuses hüüti õpitoa ajal rassistlike lauseid

Nimelt olevat keegi noormees hüüdnud õpituba juhtinud vanemale abielupaarile järsku: "Negroes! I hate black people!".

Ajakirjanik, kes ruumis viibis, vahendas ajalehe külgedel edasi, et Venezuela abielupaar jätkas ettevalmistuste tegemist, kuid nende näoilme jäi tõsiseks. Mõne aja pärast tuli ruumi noortekeskuse töötaja, kes palus poistel lahkuda.

Haapsalu noortekeskuse juht Kristi Erkmann rääkis, et tema kuulis vahejuhtumist ajalehe vahendusel ning ükski töötaja või noorpaar temale sellest teada andnud ei ole.

Poisid pidid tema vältel lahkuma seetõttu, et noortekeskuses on kokku lepitud, et nooremad kui 7. klassi lapsed peavad majast kella 17 lahkuma.

Siiski kinnitas Erkmann, et uuritakse, kes ning mis asjaoludel võis sellist asja abielupaarile hüüda. "Meie noortekeskuses selliseid asju pole varem juhtunud, mistõttu on minu jaoks selline uudis uskumatu," rääkis Erkmann.

Politsei Haapsalu jaoskonna juht Andrei Taratuhin rääkis Delfile, et juhtumist kuuldi meedia vahendusel. „Politsei sai sellest juhtumist teada selle artikli kaudu ja selgitame praegu asjaolusid,“ sõnas Taratuhin.