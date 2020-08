Haapsalu linnavolinikku süüdistatakse salajases jälgimises, naaber esitas politseile kuriteoteate

Läinud laupäeval esitas Moori naaber Viivi Kaustel politseile kuriteoteate, milles süüdistab Moori eraviisilises jälitustegevuses. Kaustel viitas oma avalduses Euroopa Kohtu otsusele, mis ütleb, et isikliku vara kaitseks pandud kaamera ei tohi filmida tänavat ega naabri aeda. Moori kaameraist saab praegu jälgida mitte ainult Kausteli aeda, vaid ka maja välisukse ees toimuvat, samuti piiluda sisse hoonete akendeist, kirjutab Lääne Elu.

Reedel saatsid Viivi Kausteli lähedased, kes palusid anonüümsust, avalduse ka Moori tööandjale turvafirma USSi juhatusele, Haapsalu linnavalitsusele ja andmekaitseinspektsioonile. Kausteli lähedased soovivad, et turvakaamerad eemaldataks, kuni on selge, kas nende paigaldamine on seaduspärane.

