Haapsalu ja Viljandi reoveest avastati koroonaviiruse jälgi. Lutsar: reoveeuuring on algfaasis ning leide tuleb kontrollida

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas, et reoveeuuringu käigus avastati Haapsalu ja Viljandi reoveest koroonaviiruse jälgi.

"Pidasin vajalikuks valitsust nendest tulemustest teavitada, aga rõhutan, et need on esialgsed andmed ja alles väga väike signaal. Me peame seda signaali veel uurima ja vaatama, kas see on püsiv või ainult ühekordne," ütles Lutsar. Professor lisas, et praegu ei saa uurimistulemustes veel kindel olla ka seepärast, et meetod on väga tundlik ja seda on tarvis veel katsetada.

Lutsar selgitas, et tegu on veel alfgaasis uuringuga, mille valitsus tellis Tartu ülikoolilt. "Selle uuringu käigus kontrollime Eesti suuremate linnade ja saarte reovett, et näha, kas on märgata püsivaid signaale koroonaviiruse laiemast levikust. Eesmärk on, et kui reovette hakkab ühel hetkel pidevalt ilmuma viiruse RNA-d, siis saame konkreetsele piirkonnale rohkem tähelepanu pöörata ja viiruse levikule kiiremini jälile," selgitas Lutsar uuringu vajalikkust.

Üllatus linnapeadele

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kuulis Aasa mainitud avastuse kohta esmakordselt ajakirjanikult. "Mul ei ole selle uuringu ja selliste tulemuste kohta seni mitte mingisuguseid teadmisi," ütles ta. Sarnaselt ei olnud sellest teadlik ka Viljandi linnapea Madis Timpson

Omal käel asja uurides said linnajuhid teada, et tegu oli veel avalikult esitlemata uuringu tulemustega. "On selge, et minister paiskas selle info avalikusesse sobimatult, sest tegu on esialgsete andmetega ja paanikaks pole mingisugust põhjust," ütles Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles, et amet on uuringust teadlik, kuid nende eksperdid ei ole jõudnud selles osas oma seisukohta kujundada.