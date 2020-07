Haapsalu aselinnapea liitub Keskerakonnaga

"Minu pikemaajalisem eesmärk poliitikasse tulemisel on liikuda selles suunas, et riik näeks loodusressursside kasutamisel laiemat pilti. Riik, see on meie kõigi ühine omand, mille käsutamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda erinevalt eraomanikust eelkõige avalikust huvist ning alles seejärel majanduslikust kasumlikkusest," teatas Helen Rammu Keskerakonna pressiteate vahendusel.

"Kõige südamelähedasemad teemad on seotud metsade säästva majandamise ja metsaelustiku mitmekesisuse kaitsega ka väljaspool kaitsealasid."

Rammu kandideeris 2017. aasta kohalike omavalitsuse valimistel Haapsalu linnavolikogusse samuti Keskerakonna ridades ja osutus 62 häälega valituks.