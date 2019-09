Häädemeeste lasteaia tööd võetakse osaliselt vastu - järele jäänud vead klatitakse oktoobris

Eelmisel nädalal avaldas Delfi fotod Häädemeeste lasteaia lõpujärku jõudnud remonttöödest, kus ka viimistlus-võõrale paistis silma naeruväärset ehituspraaki - erinevatel kõrgustel kraanikausid, korrapäratult paigutatud põrandaplaadid ja mida kõike veel.

Vapperi sõnul sai säärane vigade jada juhtuda seetõttu, et tööde teostaja Tarvaprojekt OÜ ei määranud pädevat objektijuhti.

"Mind seati iga asja puhul fakti ette. Ei kooskõlastatud ühtegi asja, ei näidatud ühtegi asja. Oli kokkulepitud, et objektijuht pidi olema kohapeal kogu aeg," ütles Vapper Delfile teisipäeval, kui koos ehitajaga esimest korda peale lasteaia avamist tööd üle vaadati.

Objektijuhiks määrati aga tema sõnul plaatija, kelle tööga saab tutvuda ülal- ja alloleval pildil.

Häädemeeste lasteaia ehituspraak Foto: erakogu

"Oleks siis räägitud, et selline ja selline viga.. Aga kui ma tulen ja vaatan, et plaadid on maas, igaüks eri mõõtu, siis selliste asjadega ei saa rahul olla. Platsilt puudus objektijuht," ütles Vapper.

Tööde täitmise ametlik tähtaeg kukkus eile, kuid vald on sunnitud Tarvaprojekt OÜ-le andma pisut armuaega, sest kõiki parandusi pole teha jõutud.

Pisemad vead on Vapperi sõnul küll likvideeritud, kuid näiteks trepikoja põrand, kuhu paigaldati eri mõõtudes plaadid, ja plaatimisvigadega pesuruumi seinad lähevad uuesti remonti.

"On kokkulepitud, et need tööd jõutakse ära teha nädalavahetusega. Nad (ehitajad) tegid graafiku, et teostavad need oktoobri kuu jooksul," ütles Vapper.