Haabneeme kooli hoolekogu juht: kokkulepped Laine Randjärvega ei pea, olen pettunud

„Saan aru, et inimene on puhkusel, aga kui tema valdkonnas on kriis, siis tema asemel oleksin mina puhkuselt tööle tulnud,“ lausus ta, lisades et ka varasemalt ei olnud kooli suhted Aheriga head.

„Praktilised probleemid on ikka saanud alguse suhtlusest Aheriga. Meil iseenesest on täiesti ükskõik, kes sellel (abivallavanema) toolil istub, peaasi, et saaks vastu võtta konsensuslikke otsuseid ja kool toimiks,“ rõhutas ta.

Siiski ei pea ta probleeme Aheri tagasi astumise tõttu lahendatuiks, sest kriitikat jagub ka vallavanen Laine Randjärve suhtes ning juhtunu eest vastutama peaks vallavalitsus tervikuna.

„Meil oli temaga kokkulepe töörahu osas ja kooli poolt oleme püüdnud kogu sündmuse suhtes väga diplomaatilised olla. Siis läheb vallavanem raadiosse esinema – ja enesele tuha pähe raputamise asemel hakkab ennast õigustama ja kooli süüdistama. Kokkulepped temaga ei pea ja niimoodi on raske usalduslikku õhkkonda taastada. Olen pettunud selles, mida viimastel päevadel näinud olen.“

Ka praegu haiguslehel viibiv Haabneeme kooli direktor Sirje Toomla ütles Delfile, et nende eesmärgiks on konstruktiivne koostöö, mitte konflikt.

Georg Aher teatas täna oma tagasiastumisest. Põhjuseks usutavasti nädala algusest saadik Haabneeme kooli ümber toimunud tõmblused: esmalt lõpetati leping koolijuhiga, sest üks alglassiõpetaja olevat laste suhtes vägivaldne olnud, seejärel tööleping direktrissiga taastati. Georg Aher pole oma tagasiastumist senini kommenteerinud.