Haaberstis hävitatakse 18 amortiseerunud mänguplatsi, asemele tuleb muru

“Eks need läksid aegade jooksul rohtu, neid ei hooldatud,” ütles Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi, lisades, et neid polnud ka mõistlik korda teha, sest mitmekümne mänguväljaku hooldus on keeruline ja kallis. “Need pole ka piisavalt atraktiivsed kohalikele, et neisse panustada,” märkis ta. “Need olid vanad ja unustatud ja rikkusid linnapilti.”

Linna pressiteates seisab, et lapsed pole liivakastides juba aastaid mänginud ning need olid pigem ohtlikud ning ebasanitaarsed. Uusi liivakaste asemele ei tehta.

Küsimusele, miks neid linna vastutuses olevaid mänguplatse korda ei tehtud ning lasti neil mitukümmend aastat amortiseeruda, vastas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg: “See on tõesti hea küsimus.”

Suuremaid mänguväljakuid – niisuguseid, kus on ka liumägi ja kiiged – on Haaberstis kokku 57 ning tänavu on linnaosal plaanis rekonstrueerida neist neli. Täpsemaid kuupäevi Hanimägi täna öelda ei osanud.

Hanimägi leiab, et mõistlik on pigem ehitada ja korras hoida vähem ja suuremaid mänguväljakuid nii, et neid jõuaks ka hooldada. “Neid väikseid pole mõtet korrastada,” lisas ta. Hanimäe sõnul võtavad praegu traktorid liivakasti jäänused välja, tasandavad ala ära ning siis istutab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet sinna uue muru.

Sarnaseid mänguplatse likvideeritakse ka teistes Tallinna linnaosades.

Liivakast, mis ei ole kohalike jaoks atraktiivne. Niisiis tuli see likvideerida. Foto: Haabersti linnaosa valitsus





Liivakastide asemele tuleb muru. Foto: Haabersti linnaosavalitsus

