Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor on mures: ei saa kindlalt öelda, kas kõik riskipiirkonnast tulnud õpilased jäid koju

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Henrik Salumi sõnul on neil palju õpilasi, kes tulid koolivaheajal Itaaliast, kuid terviseameti soovitusel palus kool neil koju jääda. "Kas just 100% neist koju jäi, ei saa me kindlalt öelda," sõnas Salum.

Kohe on koolis algamas kriisinõupidamine. "Mõtleme välja plaani, mida teha juhul, kui meil läheb samamoodi," ütles direktor Kristiine gümnaasiumi juhtumi kohta.

Teise Harjumaa suurema, Viimsi kooli direktori asetäitja Kristi Mänd ütles, et olukorda arutatakse alles esmaspäeval juhtkonna koosolekul. "Praegu pole näha olnud, et koolis oleks nakatunu, kuid järgmine nädal on kriitilisem, siis saab peiteaeg läbi," lausus ta.

Mänd lisas, et õpilastele, kes tulid koolivaheaja reisilt riskipiirkonnast, on kooliõde kirjutanud soovituse koju jääda.

Koolivaheaeg sai läbi pühapäeval ning nüüdseks on lapsed koolis käinud viis päeva.