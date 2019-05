Gümnasist tormas Viru keskuse eskalaatoril kukkunud eakale mehele esmaabi andma

Jakob Westholmi gümnaasiumi õpilane Kertu Noor oli keskuse teisel korrusel kohvi ostmas, kui kuulis valju kolinat. "Vaatasime sõbrannaga kohe eskalaatori poole ja nägime üht meest, kes oli kukkunud eskalaatorist päris alla," selgitas Noor. Kuna eemalt hõikas üks turvatöötaja, et aidake ta üles, mida esimesel korrusel viibinud inimesed tegid, ei hakanud Noor appi jooksma. "Tundus, et turvatöötaja aitab teda," selgitas ta. "Automaatselt ütlesime sõbrannaga koos, et ilmselt on tal peapõrutus," lisas Noor.

Gümnasistid jäid olukorda jälgima. Kiirelt liginesid veel kaks turvatöötajat, kes panid mehe istuma ja asetasid mehe veritsevale peahaavale paberist salvrätikuid. "See haav oli päris tõsine, verd oli palju," märkis Noor. Ta mõtles, et ei lähe turvatöötajaid segama, aga kui õnnetusele esimesena reageerinud turvatöötaja mehele juua pakkus, tundis Noor, et tuleb sekkuda.

Viru keskuse turundus– ja kommunikatsioonidirektor Taivi Koitla kinnitas, et esmaspäeval kell 15.45 juhtus õnnetus eskalaatoril, mil vanem meesterahvas sealt alla kukkus.

"Kukkumine toimus põhjusel, et härra oli otsustanud ostukäruga eskalaatorile astuda, ostukäru raskusjõud tõmbas liikuval trepil härrat kaasa, kes tasakaalu kaotas ja üle ostukäru eskalaatorist alla kukkus," rääkis Koitla. Kukkumise hetkel eskalaatoriga alla sõitnud kolm noormeest tõstsid härra kohe eskalaatori eest kõrvale ning üks neist noormeestest helistas ka kiirabisse.

"Esimene turvatöötaja saabus sündmuspaika kahe sekundiga, kolmandal sekundil oli kohal teine turvatöötaja, kes asusid mõlemad härrat abistama. Üks nendest turvatöötajatest proovis salvrätikuga peahaavast verejooksu peatada," kirjeldas Koitla.