Gümnasist andis Viru keskuse eskalaatoril kukkunud eakale mehele esmaabi ja juhendas turvatöötajaid

Jakob Westholmi gümnaasiumi õpilane Kertu Noor oli keskuse teisel korrusel kohvi ostmas, kui kuulis valju kolinat. "Vaatasime sõbrannaga kohe eskalaatori poole ja nägime üht meest, kes oli kukkunud eskalaatorist päris alla," selgitas Noor. Kuna eemalt hõikas üks turvatöötaja, et aidake ta üles, mida esimesel korrusel viibinud inimesed tegid, ei hakanud Noor appi jooksma. "Tundus, et turvatöötaja aitab teda," selgitas ta. "Automaatselt ütlesime sõbrannaga koos, et ilmselt on tal peapõrutus," lisas Noor.

Gümnasistid jäid olukorda jälgima. Kiirelt liginesid veel kaks turvatöötajat, kes panid mehe istuma ja asetasid mehe veritsevale peahaavale paberist salvrätikuid. "See haav oli päris tõsine, verd oli palju," märkis Noor. Ta mõtles, et ei lähe turvatöötajaid segama, aga kui õnnetusele esimesena reageerinud turvatöötaja mehele juua pakkus, tundis Noor, et tuleb sekkuda.

"Läksin sinna ja hakkasin turvatöötajaid juhendama. Kõigepealt ütlesin, et aidake mees pikali. Palusin, et keegi suruks peahaava salvrätikuga võimalikult kinni, et veritsemine lõppeks," selgitas Noor. Et kuskilt jooksis verd edasi, rullis gümnasist mehe püksisääre üles. "Ta jalg oli jäänud vist eskalaatori vahele, sest seal oli kuni 15-sentimeetrine riivitud haav," ütles Noor. Talle toodi esmaabikott, kust gümnasist sai ühe kitsama ja ühe laiema sideme. "Kitsamast tegin padja, mis haavale suruda, laiemaga sidusin selle jala külge kinni," kirjeldas ta.

Üks pealtvaadanud noormees oli kutsunud vahepeal kiirabi. "Kui kiirabi saabus, siis mina hõikasin teistele, et tehke neile teed, turvamehed ei läinud isegi rahvast eemale ajama," ütles Noor. Kiirabitöötajad viisid mehe haiglasse.