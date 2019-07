"Nüüdseks on kõik vaikselt ärganud ja teevad midagi, ning arvavad, et sellega saabki rikkaks," arutleb Guido Kangur. "Küllap saavad korraldajad varsti ka sellest aru, et festivali tegemine on korralik töö," lisab ta ning märgib, et teeb seda koos abikaasaga aasta ringi.

Draamateatri näitleja Guido Kangur korraldab lisaks Sõru Jazzile ka lapsepõlvekodus Ida-Virumaal Rannapungerjal Tuletorni kontserte.

