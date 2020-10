Grete Lõbu ja Marko Reikop plaanivad minna Urmas Reitelmanni vastu kohtusse

Nii Lõbu kui ka Reikop ütlesid Delfile, et kaaluvad tõsiselt Reitelmanni vastu hagi esitamist kohtusse.

"See on solvav, ebameeldiv ja täiesti vastuvõetamatu," sõnas Reikop Reitelmanni öeldut kommenteerides. "Meil on väga suur surve, et me ikkagi kohtusse pöörduksime. Nii ERR-i juhtkonna kui ka kolleegide tasandil on kõik väga toetavad, samuti on väga paljud juristid meile abi pakkunud," lisas ta.

ERR-i juhatus mõistab Reitelmanni öeldu hukka

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kirjutas pöördumises rahvusringhäälingu töötajatele, et sellised sõnad ning väljenduslaad ei sobi kellelegi, eriti aga ERRi nõukogu liikmele. Kuigi postitus ise on nüüdseks kustutatud, ei tähenda see Roose sõnul, nagu seda ei olekski olnud.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kinnitas täna pärastlõunal Delfile, et kavatseb teha EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda Reitelmann tagasi ERR-i nõukogust.

Eile õhtul kirjutas Reitelmann ühismeediasse postituse, kus nimetas "Ringvaate" saatejuhte sodomiitideks. Eesti Keele Instituudi kohaselt on sodomiit loomapilastaja. Reitelmann eemaldas küll postituse täna hommikul kella 10 paiku, kuid enne jõudis postitust jagada poolsada Facebooki kasutajat, sealhulgas mitu EKRE ametlikku sotsiaalmeedia lehte.