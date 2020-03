GRAAFIKUD | Veebruar uudistes: koroonaviirus kupatas poliitikud uudistest minema

Sotsiaalministri suur meediakajastus oli tingitud mitmest tervishoiuvaldkonna teemast. Mida aeg edasi, seda enam ilmus veebruaris uudiseid koroonaviirusest. Kolme portaali peale kokku jõudis viirus 861 uudise pealkirja, juhtlõiku või märksõnadesse ehk keskmiselt 30 korda päevas. Lisaks koroonaviirusele kajastati veebruaris ohtralt ka apteegireformi, millega ravimite hulgimüüjad kaotavad õiguse pidada apteeke alates 1. aprillist. Ehkki ühe suurima hulgimüüja ja apteegiketi omanik Margus Linnamäe teatas, et annab oma apteegid proviisoritele tasuta üle, proovis EKRE, eesotsas rahandusminister Martin Helmega, apteegireformi Riigikogus viimasel hetkel tühistada. Riigikogu toetust EKRE plaan ei leidnud.

Arvestatud on Delfi, Postimehe ja ERRi veebruari uudisvoos kajastuvate artiklite pealkirju, juhtlõike ja märksõnu. Artiklite kogusisu ei olnud, kuid sellest pole lugu. Ehkki kõrvaltegelasi võib leida kasvõi joonealustest märkustest, on reeglina just neis kolmes kohas kirjas see, kellest ja millest uudis üldse räägib. Pealegi on pealkiri see, mis on artiklit avamata nähtav, juhtlõik see, mis läheb sotsiaalmeediasse ringlema ning märksõnad need, mis on otsingumootorite lemmikud.

Artiklitest sai arvestatud kõiki, mis kajastusid uudisvoos perioodil 1. veebruarist kuni 29. veebruarini. Loendatud sai artikleid, mitte nimesid - kui näiteks pealkirjas ja juhtlõigus oli "Jüri Ratas", siis see läks arvesse ühe eest. Leitav pidi olema eesnimi koos perenimega. Arvestatud sai ka nimede käänamisega ehk näiteks "Jüri Luige sõnul" läks arvesse. Erakondade nimede puhul sai arvestatud nii käändeid kui ka lühivorme nagu "EKRE", "SDE", "KE". Samuti läksid arvesse "keskerakondlane" või "sotsiaaldemokraat". Eraldi sai arvestusest välja praagitud nii teiste riikide keskerakonnad, rohelised salatid, Eesti hümn kui ka uudised, kus oli juttu päikesekreemist või sekretäridest.